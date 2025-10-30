Движение ограничили на МКАД в районе Рублевского шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение временно ограничено на Московской кольцевой автодороге (МКАД) в районе Рублевского шоссе, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что нельзя проехать по двум полосам внутренней стороны автодороги перед Рублевским шоссе, а также на выезде с дублера на внутреннюю сторону 69-го километра. О причинах ограничений не сообщается.

"Будьте внимательны при построении маршрута", – призвали в департаменте.

Ранее движения не было у дома № 127 на проспекте Мира в направлении центра, на внешней стороне Садового кольца перед проспектом Мира и на его внутренней стороне перед Новоарбатским тоннелем.

Кроме того, оказались временно перекрыты Боровицкая площадь и Пречистенская набережная. Позже ограничения на улицах Москвы были сняты.

