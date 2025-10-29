Форма поиска по сайту

Новости

29 октября, 12:38

Транспорт

Движение ограничили на Боровицкой площади и Пречистенской набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение для автомобилистов ограничили на Боровицкой площади и Пречистенской набережной. Об этом столичный Дептранс предупредил в своем телеграм-канале.

Ограничения имеют временный характер. В частности, на Пречистенской набережной они затронули участок перед Большим мостом, а также распространились на проспект Мира в районе дома 127 в направлении центра.

Запрет на передвижение в настоящее время продолжает действовать и на нескольких участках внутренней и внешней сторон Садового кольца. Водителям недоступен проезд около Новоарбатского тоннеля и проспекта Мира, а также перед проспектом Мира и Новоарбатским мостом в сторону центра.

Помимо этого, с 18 октября схема движения транспорта была изменена в ЮВАО. На улице 2-й Институтской ввели одностороннее движение для улучшения условий движения и организации парковки.

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 29 октября

