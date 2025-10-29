Перекрытия сняты на ряде столичных улиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перекрытия сняты на ряде улиц в Москве, сообщил столичный Дептранс.

Движение открыто на Боровицкой площади, Пречистенской набережной перед Большим Каменным мостом и на Новоарбатском мосту в направлении центра.

Кроме того, вновь проехать можно у дома 127 на проспекте Мира в направлении центра, на внешней стороне Садового кольца перед проспектом Мира и на внутренней стороне Садового кольца перед Новоарбатским тоннелем.

Ограничения вводились 29 октября. В связи с этим водителей призывали быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что до 14 января 2026 года нет движения на нескольких полосах на участках улицы Восточной. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ. Также на участках временно закрыта парковка.

