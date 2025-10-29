29 октября, 15:28Транспорт
Перекрытия сняты на ряде столичных улиц
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Перекрытия сняты на ряде улиц в Москве, сообщил столичный Дептранс.
Движение открыто на Боровицкой площади, Пречистенской набережной перед Большим Каменным мостом и на Новоарбатском мосту в направлении центра.
Кроме того, вновь проехать можно у дома 127 на проспекте Мира в направлении центра, на внешней стороне Садового кольца перед проспектом Мира и на внутренней стороне Садового кольца перед Новоарбатским тоннелем.
Ограничения вводились 29 октября. В связи с этим водителей призывали быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.
Ранее сообщалось, что до 14 января 2026 года нет движения на нескольких полосах на участках улицы Восточной. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ. Также на участках временно закрыта парковка.