Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

Людей, находящихся на объекте и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям работников транспортной безопасности.

Причины приостановки движения не назвали.

Позже стало известно о возобновлении движения по мосту.

29 октября движение транспорта на Крымском мосту также было перекрыто.

Кроме того, представитель Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук сообщал, что нанесет удар по Крымскому мосту от лица киевского режима.

По его словам, мост будет разрушен, но тогда, когда этого потребует ситуация. Разрушать сооружение, чтобы поднять настроение, нет смысла, заявил он.

При этом Плетенчук подчеркнул, что уничтожение Крымского моста может быть реализовано для того, чтобы устранить "логические хвосты Крыма" и превратить его в остров.

Специалисты восстановили автомобильную часть Крымского моста