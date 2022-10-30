Более 40 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В аэропортах Москвы отменили или задержали 41 рейс. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".

Так, во Внуково отменили и задержали по семь рейсов. Из Домодедово позже вылетят пять самолетов.

В Шереметьево же отменили 22 рейса.

Ранее сообщалось, что на время закрытия части Замоскворецкой линии метро в Москве между станциями "Автозаводская" и "Орехово" будут ходить два маршрута бесплатных компенсационных автобусов. Транспорт будет ходить с 05:30 утра до 02:00 ночи.



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