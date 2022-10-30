30 октября, 20:37Транспорт
Более 40 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В аэропортах Москвы отменили или задержали 41 рейс. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".
Так, во Внуково отменили и задержали по семь рейсов. Из Домодедово позже вылетят пять самолетов.
В Шереметьево же отменили 22 рейса.
Ранее сообщалось, что на время закрытия части Замоскворецкой линии метро в Москве между станциями "Автозаводская" и "Орехово" будут ходить два маршрута бесплатных компенсационных автобусов. Транспорт будет ходить с 05:30 утра до 02:00 ночи.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!