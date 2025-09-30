Зимние тарифы начнут действовать на столичных электросудах с 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Зимние тарифы начнут действовать на речных электросудах с 1 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Мы продолжаем развивать регулярный речной электротранспорт по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – цитирует его пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Стоимость одной поездки по "Тройке" или при помощи биометрии составит 100 рублей в будний день и 130 рублей – в выходные и праздничные дни. Оплата по банковской карте и при помощи СБП составит 120 рублей в будние дни и 150 рублей – в выходные и праздники.

Ликсутов напомнил, что электросуда ходят круглый год, включая зимний период. В частности, они могут проходить по мелкобитому льду толщиной до 20 сантиметров. При этом в салоне поддерживается комфортная температура.

Ранее столичный электрофлот пополнился еще двумя суднами "Рудневка" и "Самородинка". Они должны были пройти швартовые и ходовые испытания, а также получить необходимые разрешительные документы для перевозки пассажиров. После этого столичный электрофлот будет насчитывать 31 современное судно.

