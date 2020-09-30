Движение транспорта ограничат на двух ж/д переездах в Раменском округе

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На двух железнодорожных переездах перегона Раменское – Бронницы Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) ограничат движение автотранспорта с 1 по 12 октября, сообщили в пресс-службе столичной магистрали.

"С 1 по 12 октября на переездах 50-го километра (деревня Сафоново) и 56-го километра (поселок Дружба) перегона Раменское – Бронницы Казанского направления МЖД будет ограничено движение автотранспорта", – приводит Агентство "Москва" сообщение ведомства.

Сотрудники МЖД сообщили, что 1 октября для водителей с 08:00 до 19:00 переезд на 56-м километре будет полностью недоступен из-за плановых ремонтно-путевых работ. Водителей просят пользоваться путепроводом на улице Сосновой в Раменском.

В пресс-службе попросили водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать свою поездку заранее.

Ранее сообщалось, что из-за ремонта трамвайных путей на улице Шаболовке ограничат движение с 3 октября по 25 ноября. С 8:00 до 20:00 будет частично ограничено движение по одной полосе в каждом направлении. В остальное время запланировано поэтапное занятие одной полосы.

