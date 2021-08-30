Более 30 авиарейсов отменили и задержали в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Изменения в расписании вылетов самолетов фиксируются в аэропортах Москвы. Об этом сообщает портал "Яндекс.Расписания".

Отмечается, что информацию предоставили столичные аэропорты. По имеющимся данным, корректировки коснулись 31 рейса.

Большинство изменений произошло в воздушной гавани Домодедово. Там задержали 9 вылетов, а еще 10 – отменили.

Во Внуково для 3 самолетов изменили время вылета. При этом 5 лайнеров там не взлетят вовсе.

В свою очередь, в аэропорту Шереметьево задержали 4 авиарейса.

Причины произошедших корректировок неизвестны.

Ранее в столичных аэропортах задержали и отменили свыше 40 вылетов. В частности, в Шереметьево поменяли время вылета для 3 рейсов, а еще 3 – отменили.