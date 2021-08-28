Более 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

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Вечером 28 августа в московских аэропортах задержан и отменен 41 рейс. Об этом говорится в сервисе "Яндекс.Расписания".

В Домодедово задержали 11 рейсов, а отменили – 5, во Внуково отменено 9 рейсов, задержано 10. В аэропорту Шереметьево задержано 3 рейса и 3 отменено.

Ранее столичная полиция проводила проверку после сообщения об угрозе взрыва в самолете, который выполнял рейс Москва – Кипр. В службу "112" поступил звонок о том, что пассажирский самолет заминирован. Телефон, с которого звонили, принадлежал мужчине 1947 года рождения, зарегистрированному по адресу Вознесенский переулок, дом 15. Позже выяснилось, что мужчина не проживает по этому адресу.