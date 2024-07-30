Приграничное сообщение между РФ и Белоруссией будет запущено с 1 августа

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Пригородное приграничное сообщение от Смоленска до станций Заольша и Осиновка, расположенных в Белоруссии, и обратно будет организовано с 1 августа. Об этом сообщает ЦППК.

До Заольши и Осиновки будут продлены некоторые рейсы, курсирующие сейчас между Смоленском и станциями Рудня и Красное. Полный разовый билет по маршруту Смоленск – Заольша стоит 213 рублей, а Смоленск – Осиновка – 244,6 рубля.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин отметил, что запуск железнодорожного сообщения между Смоленском и белорусскими городами является долгожданным и важным событием. Он поблагодарил ЦППК, РЖД и Белоруссию за реализацию проекта. По его словам, это облегчает взаимодействие людей, открывает возможности для межличностных и деловых контактов.

В свою очередь, гендиректор ЦППК Иван Конев рассказал, что реализация проекта – результат сотрудничества компании, правительства региона, РЖД и коллег из Белорусской железной дороги. Теперь пассажиры могут путешествовать между странами на пригородном поезде, купив билет в мобильном приложении ЦППК, сказал он.

В сторону Белоруссии оформить билет также можно в кассе или в поезде у кассира-контролера. Он оплачивается в российских рублях и на территории РФ. В обратном направлении оплата также производится в рублях – при пересечении границы в поезде у кассира-контролера. Для пересечения российско-белорусской границы пассажиры должны при себе иметь паспорт одной из стран или другой подтверждающий личность документ.

Поезда Смоленск – Осиновка будут ездить два раза в день: отправляться в 08:25 и 17:23 и прибывать на конечную станцию в 10:34 и 19:31. Со станции Осиновка отправиться в Смоленск можно в 10:48 и 19:45. Из Смоленска в Заольшу поезда будут уезжать в 08:34 и прибывать в 10:51, в обратном направлении поезд отправится в 11:17 и прибудет в 13:30.

Ранее сообщалось, что Белоруссия начала реконструкцию своей части железнодорожного коридора в направлении портов Санкт-Петербурга. Министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Ляхнович сказал, что этот коридор – самое популярное транспортное направление, так как расстояние короче и стоимость перевозки дешевле.

Реализация проекта, по его мнению, увеличит грузопоток. В этом году планируется перевести в сторону Петербурга железнодорожным транспортом 12,5–13 миллионов тонн грузов.