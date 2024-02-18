В Минтрансе Белоруссии заявили о начале реконструкции ж/д пути в сторону портов Петербурга

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Белоруссия начала реконструировать свою часть железнодорожного коридора в направлении портов Санкт-Петербурга. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций страны Алексей Ляхнович в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

По его словам, коридор в сторону петербургских портов является самым популярным транспортным направлением, потому что расстояние короче и стоимость перевозки дешевле.

"Мы с российскими коллегами прорабатываем модернизацию железнодорожного коридора в сторону Санкт-Петербурга, чтобы была возможность в последующие годы также наращивать объемы", – указал Ляхнович и добавил, что Белоруссия со своей стороны уже приступила к работам.

Министр транспорта уточнил, что российские специалисты уже делают проект на своей территории и планируют начать с марта.

"Это увеличит грузопоток. Если мы на этот год планируем именно в сторону Санкт-Петербурга железнодорожным транспортом перевезти 12,5–13 миллионов тонн грузов, то в последующие годы этот показатель увеличится", – резюмировал Ляхнович.

Ранее Владимир Путин сообщил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург должна стать стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения, и страна готова к реализации подобных проектов. Он уточнил, что в перспективе магистраль может быть продлена в Рязань, Казань, Екатеринбург, Адлер, а также столицу Белоруссии Минск. Президент республики Александр Лукашенко поддержал строительство, подчеркнул российский лидер.

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