В столице заработали 20 новых "медленных зон" для шеринговых электросамокатов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве выделили 20 новых "медленных зон" для шеринговых электросамокатов, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в столице с каждым годом электросамокаты становятся популярнее.
"Для повышения безопасности всех участников дорожного движения мы ввели в городе еще 20 "медленных зон" с автоматическим снижением скорости до 5-15 километров в час в парках и на наиболее загруженных улицах. Сейчас в городе уже более 130 таких зон, и число их будет расти и дальше", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.
В Дептрансе отметили, что с начала этого сезона горожане уже совершили более 12 миллионов поездок, побив рекорд прошлого года. На сегодняшний день кикшерингом активно пользуется больше 1,5 миллиона человек.
Ранее в Совете по правам человека при президенте России предложили запретить несовершеннолетним ездить на электросамокатах. В свою очередь, депутат Госдумы Яна Лантратова добавила, что необходимо прописать режимы их эксплуатации, определить возможности, правила и скорость передвижения.
Отмечается, что на данный момент уже существует два варианта поправок в ПДД, регламентирующих использование этого транспортного средства. Оба были анонсированы в 2021 году, но ни один из них так и не был реализован, поясняется в материале.
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