Пассажиры задержанного рейса из Симферополя прибыли в Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажиры задержанного рейса авиакомпании Red Wings из Симферополя прибыли в Москву резервным бортом. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

"Авиакомпания доставила 172 пассажиров, включая 19 детей, рейса WZ306 в Москву, в 07:31 мск", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что рейс из Симферополя в Москву отменили по техническим причинам. Согласно расписанию, самолет должен был вылететь в Москву в понедельник в 14:05.

Вечером в понедельник, 29 июля, почти 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах.

