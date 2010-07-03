Резервный борт авиакомпании Red Wings вылетел из Симферополя в Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания Red Wings отправила резервным бортом пассажиров отмененного рейса Симферополь – Москва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Рейс wz9310 с пассажирами задержанного рейса 306 вылетел в Москву в 5:45 (по Москве)", – сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что рейс из Симферополя в Москву отменили по техническим причинам. Согласно расписанию, самолет должен был вылететь в Москву в понедельник в 14:05.

Вечером в понедельник, 29 июля, почти 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах.

