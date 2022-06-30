Московский метрополитен победил в конкурсе "Лучшие юридические департаменты России"

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Московский метрополитен победил в одной из номинаций ежегодного конкурса "Лучшие юридические департаменты России", проводимого журналом Legal Insight. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Помимо Московского метрополитена, в конкурсе принимали участие "Росэнергоатом", "МТС", "Алроса" и другие крупные российские организации. Уточняется, что Мосметро представило проект передачи инфраструктуры трамвайной сети, автовокзалов и автостанций. Юридическая служба перевозчика смогла быстро его реализовать, избежав правовых рисков, что и принесло победу в номинации "Лучший юридический проект".

В пресс-службе напомнили, что трамвайная сеть с подвижным составом и путями, а также две автостанции и четыре международных автовокзала были переданы в распоряжение столичной подземки в прошлом году. Переход произошел с минимальными изменениями для пассажиров. Кроме того, удалось повысить качество обслуживания: например, трамвайные пути теперь ремонтируют преимущественно по выходным.

Ранее чат-бот Московского метрополитена Александра стал обладателем ежегодной премии "Хрустальная гарнитура" в номинации "Лучший клиентский опыт автоматизированного, роботизированного взаимодействия". Внедрение виртуального помощника высоко оценило экспертное сообщество.

