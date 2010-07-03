Десятки рейсов задерживаются в аэропортах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В аэропортах Москвы отменено и задержано более 40 рейсов.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", к 11 часам вечера 30 июня во Внуково задержано шесть рейсов и отменен один.

В Домодедове отменено девять рейсов и стольно же задержано.

В Шереметьеве задерживаются 18 авиарейсов.

В это воскресенье в Шереметьеве в терминале D образовались большие очереди к стойкам регистрации на рейс и на сдачу багажа. Багажная лента не работала около получаса.

Ранее затяжной ливень привел к подтоплению дороги к аэропорту Шереметьево. Затопило участок на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское.

