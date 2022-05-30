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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров возглавил совет директоров "АвтоВАЗа". Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что Мантуров на безвозмездной основе займет пост председателя директоров крупнейшего российского производителя легковых автомобилей.

Ранее сообщалось, что бывшего министра транспорта РФ, действующего вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова утвердили в должности президента компании "АвтоВАЗ". Он пообещал последовательно развивать инженерные компетенции и проводить импортозамещение.

