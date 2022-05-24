Президент "АвтоВАЗа" заявил о запуске производства на заводе в начале июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В начале июня будет запущено производство на "АвтоВАЗе", заявил президент компании Максим Соколов.

"Конечно же, в ближайшее время, буквально уже в начале следующего месяца мы должны запустить производство, начать выпуск моделей, модельного ряда и потом постепенно восстановить его в полном объеме", – цитирует его РИА Новости.

16 мая стало известно, российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Согласно документу, 100% акций "Renault Россия" перейдут правительству Москвы, а 67,69% активов "АвтоВАЗа" – подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Оставшиеся акции второй компании сохранит ГК "Ростех". При этом Renault сможет выкупить свою долю в "АвтоВАЗе" в течение следующих шести лет.

Позже президент Renault Жан-Доминик Сенар заявил, что продажа доли в "АвтоВАЗе" была необходима для сохранения рабочих мест в России. Он отметил, что принятое решение было болезненным для компании, однако оно является наилучшим выбором для защиты 45 тысяч российских сотрудников.

