Движение на Калужско-Рижской линии метро вводится в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии метро вводится в график после проверки инфраструктуры. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

"Проверка инфраструктуры на центральном участке Калужско-Рижской линии завершена. Все работает штатно. Движение поездов на линии вводится в график", – объяснили в ведомстве.

Ранее в департаменте транспорта Москвы сообщили, что на названным радиальном направлении временно увеличены интервалы движения поездов ради проверки инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что на Арбатско-Покровскую линию метро вышел тематический поезд в честь 100-летия Республики Коми.

Так, состав украшен изображениями столбов на плато Маньпупунер, оленьих упряжек. На стенах вагонов также изложены интересные факты о бытующих в республике традициях.