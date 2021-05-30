Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

15:23 (обновлено 30.05.2021 15:30)

Движение на Калужско-Рижской линии метро вводится в график

транспорт метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии метро вводится в график после проверки инфраструктуры. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

"Проверка инфраструктуры на центральном участке Калужско-Рижской линии завершена. Все работает штатно. Движение поездов на линии вводится в график", – объяснили в ведомстве.

Ранее в департаменте транспорта Москвы сообщили, что на названным радиальном направлении временно увеличены интервалы движения поездов ради проверки инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что на Арбатско-Покровскую линию метро вышел тематический поезд в честь 100-летия Республики Коми.

Так, состав украшен изображениями столбов на плато Маньпупунер, оленьих упряжек. На стенах вагонов также изложены интересные факты о бытующих в республике традициях.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать