Поезд в честь 100-летия Коми вышел на синюю линию московского метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематический поезд в честь 100-летия Республики Коми вышел на Арбатско-Покровскую линию метро, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

На вагонах нового состава изображены столбы на плато Маньпупунер, оленьи упряжки, а также изложены интересные факты о бытующих в республике традициях.

Поезд, посвященный 95-летию Театра имени Ермоловой, запустили на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Станции в поезде озвучили заслуженная артистка России Ирина Савина и народный артист России Борис Быстров.

Ранее в столичном метро запустили поезд, посвященный 65-летию театра "Современник". Тематический состав курсирует по Сокольнической ветке.

Все вагоны имеют свое название: "Сохранение", "Соавторство", "Соединение", "Сотворчество" и "Современник". Каждый из них рассказывает об истории театра с момента его создания.