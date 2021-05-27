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Транспорт

14:42

На Арбатско-Покровскую линию вышел поезд, посвященный 95-летию театра Ермоловой

транспорт метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Поезд, посвященный 95-летию Театра имени Ермоловой, запустили на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Арбатско-Покровскую линию вышел самый артистичный тематический поезд. Он посвящен 95-летию Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой. Внутри состава атмосфера сцены – здесь фото, интересные факты, творческий путь и другая информация о театре, его героях и проектах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что станции в поезде озвучили заслуженная артистка России Ирина Савина и народный артист России Борис Быстров.

Ранее в столичном метро запустили поезд, посвященный 65-летию театра "Современник". Тематический состав курсирует по Сокольнической ветке.

Все вагоны имеют свое название: "Сохранение", "Соавторство", "Соединение", "Сотворчество" и "Современник". Каждый из них рассказывает об истории театра с момента его создания.

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