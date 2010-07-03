Электрички на Горьковском направлении следуют в Москву с задержками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пригородные поезда Горьковского направления МЖД следуют с задержками по направлению в Москву, сообщает ТАСС.

На станции Железнодорожная по громкой связи объявляют, что электрички задерживаются на 10–15 минут по техническим причинам. Отмечается, что на платформах станции и пешеходном мосту, соединяющем их, собрались очереди. Подъезжающие электрички переполнены.

В пресс-службе Московской железной дороги рассказали, что сейчас с отклонением от расписания следуют три пригородных поезда.

Также есть плановые отмены и изменения в расписании электричек, связанные с ремонтом на путях. Работы проводятся на перегоне Дрезна – Орехово-Зуево с 27 по 31 мая с 08:30 до 14:40, уточнили в МЖД.