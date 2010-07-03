МЖД завершит подготовку пригородных поездов к летнему сезону 31 мая

МЖД завершает подготовку пригородных электричек к летней пассажирской кампании, передает Агентство "Москва".
Осмотр проходят 276 электропоездов и 40 рельсовых автобусов. По словам специалистов, особое внимание уделяется подготовке к работе систем вентиляции и кондиционирования. Оборудование переводится на летний режим работы.
Также обновляется внешний вид электричек. Полностью покрашено 20 поездов, а внутренняя окраска произведена в 2 тысячах 689 вагонах.
В МЖД отметили, что весь пригородный подвижной состав прошел профилактическую дезинфекционную и дезинсекционную обработку.
Все необходимые процедуры проверки будут завершены к 31 мая, подчеркнули в МЖД.
Ранее сообщалось, что расписание электричек Большого кольца МЖД изменится в начале июня. Со 2 по 10 июня железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы на участке Блок-пост 329 километр – Усады Окружные. Всего планируется отремонтировать около 11 километров путей.
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