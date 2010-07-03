Расписание электричек Большого кольца МЖД изменится в начале июня

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Расписание электричек Большого кольца (БМО) Московской железной дороги изменится в начале июня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу магистрали.

"Со 2 по 10 июня железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы на участке Блок-пост 329 километр – Усады Окружные Большого кольца (БМО) Московской железной дороги", – говорится в сообщении.

За данным временной промежуток специалисты проведут комплексные работу по очистке щебеночного балласта и замене рельсошпальной решетки. При этом с 5 по 8 июня ремонтные работы будут проходить по технологии "закрытого перегона", что позволит за максимально короткий срок выполнить большой объем работ.

"Всего планируется отремонтировать около 11 километров путей. Обслуживание инфраструктуры необходимо для обеспечения безопасности и надежности перевозок", – заключили сотрудники магистрали.

На время ремонтных работ движение поездов будет организовано по соседнему участку. В связи с этим у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, часть электричек будет следовать по укороченному маршруту, также для пассажиров будут недоступны несколько поездов.

В пресс-службе настоятельно просят пассажиров внимательнее следить за расписанием пригородных электропоездов.

Ранее сообщалось, что с 1 на 2 июня с 20:30 до 9:30 на перегоне Москва – Сортировочная – Киевская – Очаково Киевского направления Московской железной дороги пройдут работы по развитию железнодорожной инфраструктуры.

На время проведения работ будут сняты некоторые поезда, которые курсируют между Москвой и станциями Переделкино, Новопеределкино, Апрелевка и Нара. Помимо этого, у нескольких электричек изменится время отправления и прибывания, а также количество остановок.

