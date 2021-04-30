Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Трамваи № 6 задерживаются на Сходненской улице из-за ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

"На пересечении Сходненской улицы и улицы Фабрициуса из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 6. Маршрут временно изменен. Будьте внимательны", – говорится в сообщении.

В середине апреля трамваи задерживались на Лесной улице из-за ДТП с участием двух автомобилей. В связи с временными ограничениями трамваи следовали до станции метро "Новослободская" вместо Тверской Заставы.

Также на маршруты трамваев выводили дополнительные автобусы.

