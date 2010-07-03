"Выделенки" заработают 3 и 4 мая из-за закрытия станций красной ветки метро

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Выделенные полосы будут работать на участках проспекта Вернадского и Киевского шоссе из-за закрытия станций метро "Румянцево" и "Саларьево" 3 и 4 мая, сообщает пресс-служба ЦОДД.

От "Юго-Западной" и "Тропарева" до "Саларьева" запустят компенсационный маршрут автобуса "КМ". Для организации приоритета общественного транспорта появятся "выделенки" на участках проспекта Вернадского (от улицы Коштоянца до Ленинского проспекта) и Киевского шоссе (от улицы Адмирала Корнилова до улицы Родниковая). Водителей призывают не выезжать на них и не мешать общественному транспорту.

3 мая "Румянцево" и "Саларьево" закроют для работ по продлению Сокольнической линии метро. В пятницу поезда красной ветки поедут от "Бульвара Рокоссовского" до "Тропарева". В обычном режиме линия заработает утром 4 мая.

Из-за отсутствия пешеходного перехода под Киевским шоссе автобусы, которые поедут в центр, будут останавливаться в 10 минутах ходьбы от "Румянцево". Жители ТиНАО смогут добраться до БЦ "Румянцево", если доедут до "Тропарево" и сделают пересадку в сторону области. Тем, кому 3 мая нужно в аэропорт Внуково, стоит выбрать автобусы № 32 – от "Рассказовки" и № 611 – от "Юго-Западной" и "Тропарево".

У станции "Тропарево" горожан угостят горячим чаем. А рядом с закрытыми станциями будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они помогут построить оптимальный маршрут и найти нужные остановки.