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00:49

Речной трамвай заменил москвичам такси во время репетиции парада

транспорт дороги перекрытия

00:49

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Вечерний речной трамвай, курсирующий по Москва-реке, заменил людям такси, которое не приехало из-за репетиции парада Победы, передает РИА Новости.

Люди воспользовались водным транспортом, который сделал остановку в районе Театра эстрады. Забежавшие на судно пассажиры рассказали, что не смогли взять такси из-за перекрытия движения.

Ранее сообщалось, что в репетиции парада в честь Дня Победы были задействованы колонны военной техники и пеших расчетов. Участвовало более 150 единиц современного и перспективного вооружения. Это бронеавтомобили "Тигр", защищенные автомобили "Тайфун", бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, боевые машины пехоты БМП-3 и другие.

В репетиции участвовал танк третьего поколения Т-14 "Армата", боевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор" и пусковая установка ЗРК С-400.

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транспорт дороги перекрытия

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