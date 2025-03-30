30 марта, 10:51Транспорт
Все временные ограничения движения из-за городских мероприятий в Москве сняты
Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин
Все временные ограничения движения, которые вводились в Москве из-за городских мероприятий, сняты. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
К настоящему моменту движение в городе восстановлено в полном объеме.
Ограничения действовали 29 и 30 марта. Машины не могли проехать на нескольких улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном округах столицы.
Ранее сообщалось, что в апреле изменения будут внесены в расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского, Казанского, Павелецкого направлений. Это также коснется аэроэкспрессов в Домодедово.