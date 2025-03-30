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30 марта, 10:51

Транспорт

Все временные ограничения движения из-за городских мероприятий в Москве сняты

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

Все временные ограничения движения, которые вводились в Москве из-за городских мероприятий, сняты. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

К настоящему моменту движение в городе восстановлено в полном объеме.

Ограничения действовали 29 и 30 марта. Машины не могли проехать на нескольких улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном округах столицы.

Ранее сообщалось, что в апреле изменения будут внесены в расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского, Казанского, Павелецкого направлений. Это также коснется аэроэкспрессов в Домодедово.

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