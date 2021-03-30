Новый военно-транспортный самолет Ил-112В успешно завершил второй полет

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Российский военно-транспортный самолет Ил-112В успешно завершил второй тестовый полет. Запуск состоялся на Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО), передает ТАСС.

"В ходе полета проверялись режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолета, работа его основных систем. Полет продолжался около 30 минут и прошел в штатном режиме", – сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

В организации также уточнили, что на борту самолета работали шеф-пилот ПАО "Ил", летчик-испытатель 1-го класса Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

После первого запуска в марте 2019 года Ил-112В был доработан. В частности, конструкторы снизили вес летального аппарата, который превысил установленные заказчиком параметры.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов в марте анонсировал презентацию первого в мире самолета с электродвигателем российского производства. Разработку покажут на летнем авиасалоне МАКС-2021.

