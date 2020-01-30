Движение на МЦД-2 и Курском направлении восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение на МЦД-2 и Курском направлении Московской железной дороги восстановлено, сообщает Центральная Пригородная Пассажирская Компания в Twitter.

"Вместе с РЖД прилагаем все усилия для скорейшего ввода поездов в график", – говорится в сообщении.

Ранее поезда Московских центральных диаметров следовали с увеличенными интервалами в Москву из Подольска из-за неисправности поезда.

МЦД открыли в конце ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

После запуска диаметров пассажиры сэкономили на поездках более 100 миллионов рублей. Загруженность 20 станций подземки уменьшилась.