Движение в Маяковском тоннеле столицы ограничили до 25 апреля

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Движение в Маяковском тоннеле в столице ограничили до 25 апреля из-за ремонта.

Как сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы, в тоннеле перекрыли по одной полосе в каждом направлении.

Аналогичное ограничение действует в боковом проезде и развороте улиц Садовая-Триумфальна и Большая Садовая, передает "Вечерняя Москва".

По той же причине ограничение на этих участках будет введено с 20 мая по 28 августа 2019 года.

Ранее сообщалось, что движение на участке Краснопрудного переулка в Москве ограничат с 9 января по 11 марта 2019 года.