Число самолетов над РФ в новогоднюю ночь будет вдвое больше, чем в 2022 году – Росавиация

Фото: 123RF/sorax

Количество самолетов над Россией в праздничную ночь вырастет более чем в два раза по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале.

По предварительным данным госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД), в 00:00 1 января 2024 года в небе над Россией запланированы перелеты 105 самолетов, из которых 42 – российских, 63 – иностранных. За такой же период в 2023 году в воздушном пространстве находились 50 самолетов, из которых 35 – российских, 15 – зарубежных.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" хочет доработать систему покупки билетов, чтобы родители могли сами определять, с кем будет лететь в самолете младенец, которому по возрасту еще не нужен отдельный билет с местом.

Путин заявил, что РФ планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году