Путин поддержал предложение "Аэрофлота" о продлении плоских тарифов на 2024 год

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Авиакомпания "Аэрофлот" приняла решение о продлении действия программы плоских тарифов на следующий год. Владимир Путин во время встречи с гендиректором авиакомпании Сергеем Александровским поддержал это решение. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Так и сделаем", – ответил президент РФ по поводу решения Александровского.

Специальные фиксированные цены были установлены для рейсов экономкласса из Москвы в города Дальнего Востока или Калининград. Так, человек сможет долететь из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан рейсом "Аэрофлота" за 17 100 рублей в одну сторону, а вместе с обратным полетом – за 28 400 рублей.

При этом в авиакомпании "Россия" стоимость аналогичного рейса будет составлять порядка 15 050 рублей в одну сторону, а вместе с обратным полетом – 25 тысяч рублей. В Калининград можно слетать в один конец за 6 400 рублей, а за 10 650 рублей – и в обратную сторону.

Тарифы не будут меняться почти весь следующий год, включая время, когда спрос на поездки растет: школьные каникулы, майские праздники, летние отпуска. Увеличить стоимость на 6% должны в октябре 2024 года, но в сообщении сказано, что повышение цен на билеты по тарифу будет производиться ниже годовой инфляции 2023 года.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" собирается доработать систему покупки билетов, чтобы родители могли сами определять, с кем будет лететь в самолете младенец, которому по возрасту еще не нужен отдельный билет с местом.



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