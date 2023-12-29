Движение на участках улицы Петровки и Петровского бульвара перекроют 3 января

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Участки улицы Петровки и Петровского бульвара, а также Крапивенский переулок закроют для проезда 3 января с 11:20 до 11:35. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Перекрытия введут на улице Петровке от Петровского бульвара до Крапивенского переулка; в Крапивенском переулке от Петровского бульвара до улицы Петровки; на Петровском бульваре от Крапивенского переулка до улицы Петровки.

В департаменте уточнили, что это связано с проведением Крестного хода. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут, учитывая перекрытия.

Кроме того, на некоторых улицах ЦАО и САО в Москве временно изменится схема движения из-за строительных и ремонтных мероприятий, а также реконструкции инженерных сетей. В частности, с 30 декабря 2023 до 30 марта 2024 года на участках Валдайского проезда, Смольной улицы и Проектируемого проезда № 6179 будут недоступны для движения одна-две полосы.

Ранее стало известно, что в городе ограничат движение на участках Колпачного и Хохловского переулков с 22 декабря 2023 года до 27 июня 2024 года. Как уточняли в столичном Дептрансе, перекрытия связаны с реставрацией объекта культурного наследия.

Движение на участке Новослободской улицы ограничат почти на год