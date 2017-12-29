Новую остановку установили на месте ДТП на Сходненской улице

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Новый остановочный павильон установили после ДТП на улице Сходненская, сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Остановка на улице Сходненская восстановлена. Новый павильон размещен в кратчайшие сроки", – цитирует представителей перевозчика Агентство "Москва".

Инцидент на Сходненской улице произошел утром 29 декабря у дома № 37. Автобус врезался в остановку общественного транспорта, полностью снеся павильон. В результате ДТП никто не погиб, есть трое пострадавших.

Водитель совершил наезд на остановку, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем. Человека, находившегося за рулем иномарки, задержали.

Ранее сообщалось, что участников аварии уже увезли с места инцидента, а движение на улице восстановили.

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