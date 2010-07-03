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Общество

29 ноября, 21:55

Дополнительные поезда из Москвы в Таллин запустят в новогодние праздники

транспорт общество

Фото: ТАСС/Hendrik Osula /Sopa Images/Zuma

Дополнительные поезда из Москвы в столицу Эстонии запустят в новогодние праздники. Об этом сообщается на сайте эстонской железнодорожной компании GoRail.

Отмечается, что такое решение было принято из-за возросшего спроса на поездки. Так, дополнительный поезд № 234 в декабре отправится из Москвы 27, 28 и 30 числа. В январе он будет запущен 2, 4, 5, 6 и 7 числа. Отправляется поезд в 18:15 и прибывает в Таллин в 11:13.

Из Таллинна вспомогательный поезд отправится 29 декабря, а также 3, 5, 6, 7 и 8 в 18:35. В Москву поезд прибывает в 11:54.

Ранее сервис для путешественников составил рейтинг наиболее выгодных направлений для туристических поездок на Новый год. Самым выгодным направлением для путешествий во время новогодних праздников эксперты назвали Белоруссию. Далее следует Латвия, Армения, Венгрия.

Самые дешевые авиабилеты для путешествия по России продаются в Назрань (8,2 тысячи), Самару (8,4 тысячи) и Псков (8,4 тысячи). Полет в Сочи обойдется туристам в 13 тысяч рублей.

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