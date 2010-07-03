ЦОДД предупредил автомобилистов о скользких дорогах в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 29 ноября, в столице ожидается снег с дождем. В связи с этим автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.

"Синоптики обещают осадки. Дождь и снег будут падать и замерзать на всем, на что попадут. Чтобы избежать пробок, сегодня лучше на метро. Но если не получается, будьте за рулем очень-очень осторожны", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Также водителям напомнили, что нужно держать максимальную дистанцию перед впереди идущим транспортом и избегать резких маневров.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в городе установится облачная погода. При этом специалисты предупредили о риске образования гололедицы на дорогах. Температура воздуха днем составит от 1 до 3 градусов тепла. Уточняется, что отдельные порывы ветра могут дуть с силой до 15 метров в секунду. При этом атмосферное давление покажет значение в 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее жителей столицы оповестили о надвигающихся морозах. Сообщалось, что на следующей неделе в ночные часы температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов. Постепенное похолодание начнется с субботы.

В свою очередь, Минздрав предупредил о росте заболеваемости гриппом в преддверии Нового года. Пик эпидемии начнется непосредственно перед праздником. О том, как простыми мерами уменьшить риск возникновения болезни – рассказали в сюжете телеканала "Москва 24".