Международный аэропорт Бали будет закрыт еще сутки

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Власти Индонезии решили продлить распоряжение о закрытии международного аэропорта на острове Бали. Воздушное сообщение будет открыто только через сутки.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт аэропорта, причиной такого решения стало облако пепла, которое осталось после изверхения вулкана Агунг.

Ранее сообщалось, что из-за двух извержений вулкана власти Индонезии приняли решение о временном закрытии аэропортов на островах Бали и Ломбок. 27 ноября авиасообщение с Ломбоком возобновили, однако запрет на работу аэропорта Нгурах-Рай был продлен до 7:00 (2:00 по московскому времени) 29 ноября.