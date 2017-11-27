На соседнем с Бали острове заработал закрытый ранее аэропорт

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Власти Индонезии возобновили работу международного аэропорта на острове Ломбок, который был закрыт из-за извержения вулкана Агунг на соседнем острове Бали, сообщает издание Jakarta Post.

Ранее сообщалось, что российские туристы будут эвакуированы с Бали на соседние острова из-за вулкана. 26 ноября на острове произошло второе за неделю извержение вулкана Агунг, которому в индонезийском агентстве по ликвидации стихийных бедствий присвоили наивысший четвертый уровень опасности. В настоящее время на острове отдыхают примерно 60 тысяч туристов, включая порядка 300 россиян. Информации о пострадавших россиянах нет.

По данным пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, российские туроператоры пока не получили от клиентов ни одного заявления об отказе от уже приобретенных туров на индонезийский остров Бали. "Нельзя исключить, что кто-то испугается природного катаклизма и откажется от поездки в Индонезию, но в любом случае, это будут единичные отказы", – отметила она.

Директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес, в свою очередь, сообщил, что специалисты сервиса путешествий по состоянию на 14.00 понедельника 27 ноября не зафиксировали ни одного случая продажи авиабилетов билетов на направление Денпасар на острове Бали. Эксперт отметил, что в настоящее время люди не приобретают билеты на Бали даже на дальние сроки. По его мнению, туристы выжидают развития ситуации с вулканом.