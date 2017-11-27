Россияне не отказываются от туров на Бали из-за вулкана

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В настоящее время российские туроператоры пока не получили от клиентов ни одного заявления об отказе от уже приобретенных туров на индонезийский остров Бали из-за извержения вулкана Агунг.

"Никаких отказов от уже приобретенных туров пока нет. Можно сказать, что информация об извержении вулкана на Бали в России воспринимается гораздо более напряженно, чем на самом острове, где люди сами оценивают обстановку. Нельзя исключить, что кто-то испугается природного катаклизма и откажется от поездки в Индонезию, но в любом случае, это будут единичные отказы", – цитирует пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину РИА Новости.

В свою очередь, специалисты сервиса путешествий OneTwoTrip по состоянию на 14.00 понедельника 27 ноября не зафиксировали ни одного случая продажи авиабилетов билетов на направление Денпасар на индонезийском острове Бали, где продолжается извержение вулкана Анунг, рассказал директор по развитию сервиса Аркадий Гинес.

Эксперт отметил, что в настоящее время люди не приобретают билеты на Бали даже на дальние сроки, передает РИА Новости. По его мнению, туристы выжидают развития ситуации с вулканом.

"Тем туристам, которые находятся в России, но имеют на руках билеты с вылетом в Денпасар в ближайшее время, необходимо дождаться информации от авиакомпаний. Если ситуация на Бали не изменится, то их рейс будет отменен и перевозчик вернет деньги в полном объеме, либо предложит изменить даты поездки или выбрать другое направление. Тем же туристам, которые сейчас находятся на острове, важно оставаться на связи с официальными источниками информации и получать инструкции о дальнейших действиях от представителей дипмиссии России в Индонезии и экстренных служб страны", – посоветовал Гинес.

26 ноября на острове Бали было зафиксировано второе за неделю извержение вулкана Агунг. Высота столба дыма достигла 4000 метров, из-за чего индонезийское агентство по ликвидации стихийных бедствий присвоило извергающемуся вулкану максимальный четвертый уровень опасности. В связи со скоплением пепла с 6:00 понедельника (1:00 мск) на сутки приостановлена работа международного аэропорта Денпасар и отменены все рейсы.

Ростуризм пока не получал данных о российских туристах, которые могли пострадать в результате извержения вулкана на Бали, передает ТАСС. Согласно информации ведомства, на острове находятся 300 туристов из России. Ростуризм просит туристов сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности,а также следовать указаниям местных властей.