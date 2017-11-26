Около 25 тысяч человек эвакуировали на Бали из-за извержения вулкана

26 ноября, 22:36
Фото: AP/Firdia Lisnawati
Более 24 тысяч человек пришлось эвакуировать на Бали из-за извержения вулкана Агунг. Кроме того, свыше двух тысяч туристов не могут покинуть остров после отмены множества авиарейсов.
Извержение вулкана началось 25 ноября. Агунг выбросил облако пепла и дыма на высоту более трех километров, вследствие чего пепел накрыл деревни в радиусе 7,5 километров от вулкана. Около 25 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть дома, сообщает РИА Новости.
Как передает телеканал Москва 24, это уже второе извержение, зафиксированное на Бали за неделю. Правительство закрыло аэропорт на острове Ломбок. Отменены сотни авиарейсов, так как навигации мешает вулканический пепел, попадающий в воздух. При этом отмечается, что от наиболее крупных городов острова вулкан отделяют всего 70 километров.
Как пояснили вулканологи, пока трудно сказать, ожидает ли Индонезию полномасштабное извержение. Специалисты напомнили, что в 1963 году при извержении вулкана Агунг погибли почти 1,6 тысячи и еще 220 тысяч человек были эвакуированы.
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