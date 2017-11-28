Закрытие аэропорта на Бали продлили еще на сутки

28 ноября, 12:21
Фото: AP/Firdia Lisnawati
Индонезийские власти продлили на сутки закрытие международного аэропорта Нгурах-Рай на острове Бали. Это связано с высоким содержанием в воздухе вулканического пепла после извержения вулкана Агунг, сказано в заявлении администрации аэропорта.
Извержению вулкана, которое произошло на Бали 26 ноября, был присвоен наивысший, четвертый уровень опасности. Поднявшееся над Ангунгом облако пепла вынудило местные власти закрыть аэропорты. 27 ноября аэропорт на острове Ломбок возобновил работу, однако, было объявлено, что международный аэропорт Нгурах-Рай на Бали останется закрытым до утра вторника, 28 ноября.
Тогда руководство аэроузла сообщило, что все рейсы отменены до дальнейших распоряжений, передает РИА Новости.
Всего на Бали из-за угрозы безопасности эвакуировали 40 тысяч человек. В Ростуризме сообщили, что сейчас на острове отдыхают примерно 60 тысяч туристов, включая около 300 россиян. Консул РФ в Джакарте Илья Ильин, в свою очередь, заявил, что на острове находятся около шести тысяч россиян. По словам российской туристки, наши соотечественники на Бали беспокоятся не из-за самого вулкана, а, скорее, о том, как вернуться домой, когда аэропорт закрыт.
В то же время, по заявлениям российских туроператоров, от клиентов пока не посупало ни одного заявления об отказе от уже приобретенных туров на индонезийский остров.
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