Жизнь на вулкане. Что делают россияне на Бали

26 ноября на острове Бали произошло второе за неделю извержение вулкана Агунг, которому в индонезийском агентстве по ликвидации стихийных бедствий присвоили наивысший, четвертый уровень опасности. Из-за облака пепла местные власти официально закрыли международный аэропорт на Бали и аэропорт острова Ломбок.

Фото: ТАСС/Josh Edelson/Zuma



Из-за угрозы безопасности были эвакуированы 40 тысяч человек. В Ростуризме заявили, что российских туристов перевезут на соседние острова. При этом, по имеющимся данным ведомства, сейчас на острове отдыхают примерно 60 тысяч туристов, включая порядка 300 россиян. Однако консул РФ в Джакарте Илья Ильин заявил, что на Бали находятся около шести тысяч россиян. Тем не менее, вопрос об их эвакуации из-за извержения вулкана Агунг пока не стоит.

На Бали все спокойно

Как рассказала "Газете.ру" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, несмотря на новостные сообщения об извержении вулкана, российские туристы абсолютно спокойны. По ее словам, отдыхающие действительно видят дым, но все это происходит далеко от курортной зоны.

Ее слова подтверждает и совладелица йога-арт-центра на Бали Алена Алиджик. В разговоре с RT она отметила, что россияне продолжают отдыхать и участвовать в экскурсионных программах.

"На Бали нет никакой паники или эвакуации. Да, закрыты аэропорты, но это на случай, если изменится ветер и подует с пеплом в их сторону. Ребята находятся в турах, продолжают свои экскурсионные программы и другие поездки. Здесь работают все магазины, кафе и школы − абсолютно обычная жизнь. Да, кто-то закупил маски на всякий случай. Но люди не находятся в состоянии паники или переезда", − сказала она, добавив, что проблемы возникли только у тех туристов, которые должны были вылететь в Россию и у тех, у кого заканчивается действие визы.

Фото: AP/Firdia Lisnawati

При этом большинство отелей на индонезийском острове уже готовы предоставить скидки тем туристам, которые не могут улететь с острова из-за извержения вулкана Агунг, говорится в заявлении министерства туризма Индонезии и совета по туризму острова Бали (Bali Tourism Board).

Несмотря на угрожающие сообщения в новостных лентах, те, кто уже находятся на Бали и впрямь сохраняют абсолютное спокойствие. Судя по фотографиям и сообщениям в социальных сетях, жизнь на курортах идет своим чередом.

"Что могу сказать − у нас тут все хорошо: туристов меньше, землетрясения не чувствуется, все идет своим чередом: проснулась, прыгнула на байк, позавтракала, прогулялась, поработала, еще поработала и еще. Колесо Сансары крутится, планы строятся, великие дела свершаются. Завтра хотим ночью стартануть в Амед, и с вью-пойнта посмотреть на прекрасный Агунг в лучах рассвета", − пишет на своей странице в Instagram россиянка Екатерина Конюхова.

"Слева на небе валит дым от вулкана, на соседнем острове пепельный дождь выпал. А у нас порядок и скукота", − делится с подписчиками пользователь tserashonak.

По данным РБК, некоторые туристы даже организуют платные экскурсии к вулкану.

Спокойствие сохраняют и те туристы, которые только собирался вылететь на Бали. Так, по мнению россиянки из Уфы Ралины Шамухаметовой, которая планировала вылететь с острова в Россию 28 ноября, туристической зоне ничего не угрожает.

"Единственное, что может произойти, − это если будет магматическое извержение, подует юго-западный ветер и понесет пыль в туристическую зону", − сообщила она, отметив, что единственное неудобство при этом будет заключаться только в том, что надо будет надеть маски.

Путевки без отказа

По данным пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, российские туроператоры пока не получили от клиентов ни одного заявления об отказе от уже приобретенных туров на индонезийский остров Бали. "Нельзя исключить, что кто-то испугается природного катаклизма и откажется от поездки в Индонезию, но в любом случае, это будут единичные отказы", – отметила она в комментарии РИА Новости.

Директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес, в свою очередь, сообщил, что специалисты сервиса путешествий по состоянию на 14:00 понедельника 27 ноября не зафиксировали ни одного случая продажи авиабилетов билетов на направление Денпасар на острове Бали. Эксперт отметил, что в настоящее время люди не приобретают билеты на Бали даже на дальние сроки. По его мнению, туристы выжидают развития ситуации с вулканом.

Фото: ТАСС/Josh Edelson/Zuma

Предполагается, что аэропорт Бали будет закрыт до 07:00 утра вторника, 28 ноября. По последним данным, в целях организации транспортировки пассажиров с острова приступили к работе три оперативных пункта в аэропорту Нгурах Рай, которые обеспечивают людей автобусами и паромами на острова Ява и Ломбок. Об этом "Газете.ру" сообщили в Ростуризме.

Там же отметили, что у всех туристов имеются обратные билеты на руках, и проблем с их возвращением не будет. Власти Индонезии сообщили, что держат ситуацию под контролем, отвечают за безопасность, а также разрабатывают альтернативно-логистические схемы, которые в случае опасности, позволят пассажирам уехать с острова, не подвергаясь рискам.

Согласно планам руководства страны, доходы от туризма к 2019 году должны вырасти на 60 процентов, а число туристов вдвое – до 20 миллионов человек в год. Согласно официальной статистике, за девять месяцев этого года страну посетило 9 миллионов туристов.