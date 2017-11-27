Россиянка рассказала о ситуации на Бали после извержения вулкана

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Угрозы для туристов из-за извержения вулкана на Бали нет. Об этом рассказала российская туристка из Уфы Ралина Шамухаметова, которая планировала вылететь с острова в Россию 28 ноября.

"Туристической зоне ничего не угрожает. Единственное, что может произойти, − это если будет магматическое извержение, подует юго-западный ветер и понесет пыль в туристическую зону", − сообщила россиянка в разговоре с RT. "То есть максимум будет нужно надевать маски и все", − добавила она.

По словам туристки, россияне, которые сейчас находятся на Бали, беспокоятся только из-за закрытого аэропорта.

"У меня у самой завтра должен был быть вылет. И я пока не знаю, что делать", − поделилась переживаниями Шамухаметова. Она также отметила, что ранее хотела добраться до Джакарты, чтобы вылететь оттуда, но туристам посоветовали звонить в российское посольство.

Как подчеркнула россиянка, "тяжело все организовать, столько людей перевезти". "И никто не может ответить на вопрос, когда откроют аэропорт, это же природный катаклизм", − заключила она.

Ранее сообщалось, что российских туристов перевезут с Бали на соседние острова из-за вулкана.

26 ноября на острове Бали произошло второе за неделю извержение вулкана Агунг, которому в индонезийском агентстве по ликвидации стихийных бедствий присвоили наивысший четвертый уровень опасности.

По имеющимся данным, сейчас на острове отдыхают примерно 60 тысяч туристов, включая порядка 300 россиян. Сведений о пострадавших россиянах нет.