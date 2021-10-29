Столичные автовокзалы раз в месяц будет проверять "тайный пассажир"

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Автовокзалы столицы один раз в месяц будет проверять "тайный пассажир", сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Раз в месяц он будет приходить и смотреть, насколько наши сотрудники доброжелательны, профессиональны и готовы помочь пассажиру. А еще чекнет чистоту помещений", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что после каждой проверки "тайный пассажир" составит отчет. При выявлении недочетов будут проведены тренинги и скорректирована работа персонала.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в московском метро регулярно проводятся исследования "тайным пассажиром", которые позволяют оценить качество пассажирских сервисов.