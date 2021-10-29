Авиакомпании США потребовали от Госдепа добиться прав на полеты над Россией

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Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Крупнейшие американские авиаперевозчики обратились в Госдепартамент с просьбой немедленно добиться дополнительных прав на полеты в воздушном пространстве России. Об этом говорится в письме отраслевого объединения.
"Многие авиакомпании США срочно нуждаются в дополнительных правах на пролет над воздушным пространством России, с учетом потребностей рынка", – приводит текст обращения агентство Reuters.
Авиаперевозчики указывают, если этого не произойдет, то они будут вынуждены выполнять полеты по альтернативным и неэффективным маршрутам, что приведет к штрафам за отставание от расписания, техническим остановкам и чрезмерным выбросам CO2.
Уточняется, что письмо было направлено на имя госсекретаря Энтони Блинкена 14 октября. Авторами послания стали представители авиакомпаний, входящих в объединенную группу пассажирских и грузовых перевозчиков Airlines for America.
В апреле этого года Федеральная авиационная администрация департамента транспорта США призвала американские авиакомпании особенно осторожно выполнять полеты в районах полетной информации Украины и России.
В конце мая в Соединенных Штатах приняли решение приостановить договор с Белоруссией о взаимном использовании воздушного пространства. Речь идет о соглашении от 3 декабря 2019 года, которое дает право авиакомпаниям США и Белоруссии летать и приземляться в обеих странах.
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