Эксперты назвали города РФ, куда этой осенью улететь дешевле всего

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Аналитики сервиса Туту.ру составили рейтинг российских городов-миллионников, авиабилеты в которые этой осенью стоят дешевле всего, сообщают "Дни.ру".
Выгоднее всего путешествовать в Волгоград, средний чек сюда из других российских городов составляет 4 896 рублей за билет в одну сторону. Перелеты в Ростов-на-Дону обходятся в среднем в 4 983 рубля.
В тройку дешевых авианаправлений также входит Казань, билет из других российских городов в столицу Татарстана стоит в среднем 5 275 рублей. На четвертом месте Воронеж – 5 324 рубля.
Санкт-Петербург и Москва заняли в этом рейтинге пятое и шестое места. Средние чеки по авиабилетам в эти города находятся на уровне 5 541 и 5 546 рублей соответственно.
В десятку также попали Уфа, Пермь, Самара и Екатеринбург.
Ранее в "Туту.ру" выяснили, в какие города РФ лучше всего отправиться осенью по мнению россиян.
29% респондентов высказались за путешествие в Санкт-Петербург. Москва оказалась на втором месте – 17%.
Третье место занимает Казань. За нее проголосовали 13%. Следом разместились Нижний Новгород (8%) и Ростов-на-Дону (7%). 5% респондентов хотели бы отправиться в Волгоград.
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