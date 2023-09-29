Бочкарев рассказал об уникальном облике новых станций салатовой ветки метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Уникальный архитектурный облик станций нового участка Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена удалось сформировать благодаря сочетанию искусственных и натуральных отделочных материалов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В дизайне станции "Яхромская" сочетаются "цвета Москвы" – красный и белый. Единство художественного облика станции достигается разными элементами отделки. На стенах, колоннах и потолке смонтированы красные и белые алюминиевые сотовые панели, а пол выложен светлым Сибирским гранитом и красным гранитом Сюскюансаари из Карелии", – рассказал он.

Бочкарев добавил, что остров Сюскюянсаари, откуда в столицу поставили материал, располагается недалеко от Валаама. Месторождение разрабатывают с XIX века.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов сообщил, что при отделке станции "Лианозово" использовали натуральный камень и алюминиевые сотовые панели. Главным элементом дизайна станции стали трехпролетные порталы, образующие анфилады.

При строительстве вестибюля станции "Физтех" использовали нержавеющую сталь, в том числе шлифованную и выкрашенную в белый цвет. Платформа станции облицована светлым сибирским гранитом и черными гранитными полосами, которые выделают скамьи.

Открытие финишного участка Люблинско-Дмитровской линии метро состоялось 7 сентября. Сергей Собянин вместе с метростроителями проехал от "Лианозова" до "Физтеха", где его встретили студенты Московского физико-технического института.

Новый участок метро улучшил транспортное обслуживание свыше 500 тысяч человек. Метро рядом с домом впервые получили порядка 130 тысяч человек.



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