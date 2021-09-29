Москвичи определили лучший вид общественного транспорта в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев

В рейтинге "Лучший вид транспорта Москвы" первое место занял Московский метрополитен (54%), второе – Московское центральное кольцо (МЦК) (21%), третье место разделили Московские центральные диаметры (МЦД), такси и электробусы. Такое мнение выразили пользователи мобильного приложения "Город".

Также, согласно опросам, больше половины москвичей положительно оценили работу и развитие общественного транспорта. Для жителей столицы оказалось важным появление новых экологичных видов транспорта – так ответили 91% респондентов.

Большинство пассажиров отметили плюсы в развитии транспортной инфраструктуры за последние годы. Каждый третий считает, что по городу стало удобнее перемещаться и значительно обновился сам транспорт, 17% отметили появление альтернативных видов транспорта, а 12% опрошенных довольны увеличением количества способов оплаты проезда. Также 87% пользователей приложения "Город" отметили обновление вагонов метро.

42% респондентов высоко оценили работу по постройке новых линий метрополитена, еще 19% назвали значимым продление старых веток, а 24% отметили организацию новых маршрутов наземного транспорта.

Для поездок по центру города москвичи чаще всего выбирают метро (66%), электробусы (23%), трамваи (5%) и такси (3%). А в выходные дни и в часы пик для быстрого перемещения по столице большинство горожан спускается в подземку.

Кроме того, стало известно, что каждый третий пассажир предпочитает в транспорте слушать музыку или просматривать ленты социальных сетей, 17% читают книги, газеты или журналы, а 8% смотрят сериалы или фильмы.