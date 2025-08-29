Беглов пообещал завершить строительство двух станций метро в Петербурге в 2025 году

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Строительные работы на станциях метро "Путиловская" и "Юго-Западная" завершатся в 2025 году, заверил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78".

Глава города подчеркнул, что строить метро в Петербурге очень сложно, так как станции расположены на глубине от 40 до 70 метров. При этом требуется высокая квалификация рабочих и хорошее оборудование. Нарастить соответствующие темпы строительства станций планируется в 2026 году.

"Потому что нам нужно закупить еще новое оборудование", – подчеркнул он.

Беглов заметил, что перед властями города стоит еще много сложных и непростых вопросов, но им все же удалось выйти из кризиса и начать постепенно набирать мощности.

Ранее губернатор рассказывал, что к 2030 году в Петербурге планируется завершить работы на 10 новых станциях метро. Ожидается, что Красносельско-Калининская линия станет шестой веткой, также ведутся работы на перегонах станций"Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная".

Кроме того, был утвержден проект продления Кировско-Выборгской линии от "Проспекта Ветеранов" до "Проспекта маршала Жукова" и ведется проработка нового участка к аэропорту Пулково.

